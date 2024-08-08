В России возможен мятеж, который свергнет власть Путина: какие его признаки — Подоляк

В России возможны революционные, мятежные процессы, которые приведут к власти нового лидера. Некоторые вероятные предводители этого революционного движения находятся в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, тактические поражения кремлевской диктатуры, которые мы наблюдаем в Курской области РФ, существенно подрывают фундаментальные основы тоталитарного строя и именно они будут провоцировать протестные настроения.

"Есть тактические поражения, есть определенные потери территории, есть увеличение потерь живой силы и техники, есть частичный возврат больших масс людей с оружием в руках на территорию России. После этого начинаются хаотические протестные выступления на тех или иных территориях, не только в Дагестане. В момент, когда начнется полная хаотизация отношений, может появиться тот, кто скажет, мол, а я понимаю, как нужно действовать дальше и будет брать на себя определенные полномочия”, — спрогнозировал развитие мятежных процессов в РФ Михаил Подоляк.

При этом он отметил, что несколько человек, которые могут возглавить такое революционное движение, существуют. Со ссылкой на главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Подоляк отметил, что некоторые из них находятся на территории Украины.

"Но кто это и как он будет дальше действовать, комментировать не будем", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, операция в Курской области РФ, во время которой был совершен прорыв границы и углубление военных подразделений на территорию государства-агрессора, может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля по поводу "эскалации".

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