В России возможна гражданская война после смерти Путина: эксперт объяснил сценарий

Владимир Путин / © Associated Press

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Продолжение войны в Украине все сильнее влияет на настроения российского общества и ближайшего окружения Владимира Путина. Если глава Кремля внезапно умрет, Россию может ожидать борьба за власть, хаос и гражданская война.

Об этом старший ассоциированный научный сотрудник Pacific Forum, эксперт по безопасности, конфликтам и риск-менеджменту Уильям Альберк заявил в интервью «24 каналу».

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По мнению Альберка, перенос последствий войны непосредственно на территорию России является эффективной стратегией, постепенно подрывающей поддержку Кремля.

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«Я думаю, что удары и перенесение стоимости войны на русский народ — это невероятно разумная стратегия. Это повышает уровень несогласия внутри России», — сказал эксперт.

В то же время, он не ожидает массовых протестов, однако считает, что поддержка войны будет постепенно ослабевать.

Что больше всего беспокоит Кремль

По словам Альберка, наиболее болезненными для российских властей могут стать не военные потери, а ухудшение качества жизни жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«Когда они не смогут получить бензин — это уже совсем другое дело», — подчеркнул он.

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Эксперт считает, что именно средний класс, силовики и богатые россияне являются ключевой опорой режима.

«Ему не важны бедные россияне. Ему действительно важно ядро его поддержки в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил Альберк.

Отвечая на вопрос о вероятности выступления олигархов или силовых структур против Путина, эксперт подчеркнул, что пока не видит признаков скорейшего переворота. Впрочем, по его словам, все большее число представителей российских элит ставят вопрос о будущем страны и перспективах войны.

«Я не вижу внезапного восстания и отстранения Путина от власти, но вижу нарастание беспокойства внутри России», — сказал он.

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Что будет, если Путин умрет

По мнению Альберка, нынешняя российская политическая система очень зависит от одного человека.

«Если Путин завтра умрет, кто придет на смену? Ответ — никто не знает. Это будет, честно говоря, хаос», — заявил эксперт.

Он прогнозирует, что после этого разные политические группы, олигархи и силовые структуры могут вступить в борьбу за власть. По словам Альберка, существует риск, что отдельные влиятельные фигуры попытаются установить контроль над стратегическими военными объектами, в частности, над системой управления ядерным арсеналом России.

Эксперт убежден, что затяжная война уже отрицательно сказывается на финансовых интересах богатейших россиян.

«Многие стратегически мыслящие люди в России действительно задумываются, почему эта война длится уже четвертый год, выходит за пределы четвертого года и идет к пятому без всякого реального конца», — сказал Альберк.

Он также напомнил о марше вожака ППК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву в качестве примера того, что вопрос долгосрочной стабильности России уже не сугубо теоретический.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

Напомним, Владимир Путин пытается создать впечатление, что хорошо знаком с ситуацией на фронте в Украине. В то же время российские военные блоггеры критикуют командование РФ за ложные сообщения о якобы успешных наступательных действиях. По данным ISW, Кремль привлекает отдельных блоггеров, распространяющих преувеличенные заявления об успехах оккупационной армии.

К слову, за неимением успехов на фронте и углубления экономического кризиса Кремль готовится к возможной массовой мобилизации и внутренним беспорядкам. По данным ISW, в России создается правовая основа для военного положения и расширение призыва. Параллельно россияне жалуются на удары по складам и бизнесам, а олигархи массово выводят деньги из страны.

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