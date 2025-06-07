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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России возник масштабный пожар возле НПЗ "ЛУКойл": что известно (видео)

Расстояние от российского города Кстово до границы с Украиной - более 800 км.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в России

Пожар в российском городе Кстово / © ua.racurs.ua

В городе Кстово Нижегородской области РФ произошел масштабный пожар на установке по производству битума в промышленной зоне, где расположен НПЗ "ЛУКойл".

Видео с места пожара публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают о двух взрывах перед возгоранием.

Местное подразделение российского МЧС сообщило, что к тушению привлечены более 70 человек и 26 единиц техники, а также пожарный поезд.

Общий объем установки по производству битума, которая охвачена огнем, - 200 кубических метров.

Пока неизвестно, стал ли причиной пожара удар беспилотников по промышленной зоне. Расстояние от города Кстово до границы с Украиной - более 800 км.

Напомним, ранее в российском городе Красногорске под Москвой произошел крупный пожар на производстве резиновой продукции

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