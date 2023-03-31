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В России возросло количество граждан, выступающих против войны в Украине — исследование

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
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В России возросло количество граждан, выступающих против войны в Украине — исследование

Фото: gettyimages.com

В России поддержка войны против Украины среди жителей несколько снизилась. Мобилизации боится больше половины россиян.

Россияне стали меньше поддерживать войну РФ против Украины. В конце марта 2023 г. 72% жителей РФ поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Месяц назад это количество составляло 77%.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Переговоры поддерживает 48% россиян, в то время как к продолжению военных действий стремятся несколько меньше жителей РФ — 42%.

Основными чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются "гордость за Россию" (43%), "тревога, страх, ужас" (35%), а также "гнев, возмущение" и "шок" (по 10%).

По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто боится объявления на территории России общей мобилизации из-за боевых действий. Так, прошлой осенью 65% россиян волновались из-за такого развития событий, теперь это количество упало до 57%. Вообще не опасаются объявления общей мобилизации 39% россиян (в октябре 2022 года – 31%).

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 марта 2023 среди 1633 человек. Исследования проводились дома у респондентов путём личного интервью.

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Дата публикации
Просмотры
535
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