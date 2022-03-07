В России впервые оштрафовали участницу антивоенного пикета за "дискредитацию" вооруженных сил РФ

Суд в Костроме присудил штраф в размере 30 тысяч российских рублей (около 270 долларов США).
Одну из участниц антивоенных протестов, состоявшихся в разных городах России в воскресенье, 6 марта, активистку Ирину Шумилову, вышедшую на одиночный пикет, суд в Костроме обязал выплатить штраф.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.
21-летняя женщина провела одиночный пикет, во время которого демонстрировала плакат, который, по утверждению правоохранителей, дискредитировал участие вооруженных сил Российской Федерации в так называемой "специальной военной операции", как официально называют в России войну в Украине.
Правозащитник назвал штраф в размере 30 тысяч российских рублей, которое назначил "правонарушительнице" суд, первым наказанием в рамках военной цензуры.
По информации оппозиционных к Кремлю российских сайтов, в тот день во время акций протеста в российских городах в общей сложности было задержано более 4,5 тысяч граждан. При этом доходило до курьезов.
Скажем, в Красноярске, одна из протестующих была задержана с такой формулировкой: "Нанесла на снег надпись путем удаления снежного покрова с основания памятника: "Нет Войне", направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил России".
В Twitter-аккаунте политзаключенного Андрея Пивоварова появилось видео, как полицейский уничтожает последствия этого "ужасного преступления".
На этом же видео полицейский исправляет последствия ужасного преступления. pic.twitter.com/cXRoyQ55j8– Андрей Пивоваров (@brewerov) March 6, 2022
Напомним, 4 марта Госдума России приняла новые репрессивные законы. Теперь в стране можно получить до 15 лет лишения свободы за "фейки о русской армии".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.