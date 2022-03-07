В России впервые оштрафовали участницу антивоенного пикета за "дискредитацию" вооруженных сил РФ

В России впервые оштрафовали участницу антивоенного пикета за "дискредитацию" вооруженных сил РФ

Суд в Костроме присудил штраф в размере 30 тысяч российских рублей (около 270 долларов США).

Одну из участниц антивоенных протестов, состоявшихся в разных городах России в воскресенье, 6 марта, активистку Ирину Шумилову, вышедшую на одиночный пикет, суд в Костроме обязал выплатить штраф.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

21-летняя женщина провела одиночный пикет, во время которого демонстрировала плакат, который, по утверждению правоохранителей, дискредитировал участие вооруженных сил Российской Федерации в так называемой "специальной военной операции", как официально называют в России войну в Украине.

Правозащитник назвал штраф в размере 30 тысяч российских рублей, которое назначил "правонарушительнице" суд, первым наказанием в рамках военной цензуры.

По информации оппозиционных к Кремлю российских сайтов, в тот день во время акций протеста в российских городах в общей сложности было задержано более 4,5 тысяч граждан. При этом доходило до курьезов.

Скажем, в Красноярске, одна из протестующих была задержана с такой формулировкой: "Нанесла на снег надпись путем удаления снежного покрова с основания памятника: "Нет Войне", направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил России".

В Twitter-аккаунте политзаключенного Андрея Пивоварова появилось видео, как полицейский уничтожает последствия этого "ужасного преступления".