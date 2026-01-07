Танкер (иллюстративный фото) / © Associated Press

Российские власти резко отреагировали на задержание американскими силами танкера «Маринера», назвав действия США нарушением международного права. Глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас охарактеризовал этот инцидент как «откровенное пиратство».

Это заявление передают пропаганские российские СМИ.

«Все по пресловутым „правилам“ в нарушение норм международного права», — заявил Андрей Клишас.

Что известно о захвате танкера?

В конце декабря береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, следовавшее в Венесуэлу за нефтью. Впрочем, подсанкционный танкер показал триколор РФ и заставил американский флот отступить.

New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия просила США не трогать этот танкер.

Позже стало известно, что Кремль отправил военный флот прикрывать свой танкер от американцев.

Однако США все же провели операцию по захвату связанного с Венесуэлой танкера Marinera, идущего под российским флагом.

В свою очередь, американский чиновник рассказал NBC News, что нефтяной танкер Marinera был взят под контроль и находится под стражей США. По его словам, операцию возглавило Министерство внутренней безопасности при поддержке военнослужащих.