В России впервые с начала пандемии суточное количество смертей от коронавируса превысило тысячу человек

В России впервые с начала пандемии суточное количество смертей от коронавируса превысило тысячу человек

Третий день подряд в стране фиксируют максимальные показатели инфицированных.

В России впервые с начала пандемии суточное количество смертей от коронавируса превысило тысячу человек. Так, за последние 24 часа там умерло 1 002 человека.

Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что также за последние сутки в России выявили 33 208 новых инфицированных. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 6 545, Санкт-Петербурге — 3 088 и Московской области — 2 403.

Всего по состоянию на 16 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 7 958 384 человек в 85 регионах, 222 315 человек умерло, 6 981 907 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Украине за последние сутки от коронавируса умерло 277 человек, зафиксировано 12 983 новых случая коронавируса, 5 874 пациента выздоровели.

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