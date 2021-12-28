В России врач-анестезиолог пришел на работу с карабином и устроил стрельбу

В России врач-анестезиолог пришел на работу с карабином и устроил стрельбу

Врач был пьян и, к счастью, не попал ни в кого из людей.

Утром во вторник, 28 декабря, в районной больнице в российском городе Светлограде (Ставропольский край) врач-анестезиолог принес на работу карабин "Сайга" и устроил стрельбу в коридоре, где в то время находились пациенты, пришедшие делать прививку от COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН-ТВ.

Как рассказали очевидцы, мужчина с оружием, похожим на автомат, забежал в коридор больницы, передернул затвор и стал ломать дверь в один из закрытых кабинетов. В то же время он произвел несколько выстрелов – в стены и потолок.

Как выяснилось позже, это был 36-летний работник этого медучреждения Андрей Мирошниченко. Он пришел с оружием, чтобы выяснить отношения со своей женой, работающей в той же районной больнице медсестрой. Подозревая ее в служебном романе с одним из врачей, он выламывал дверь в ее кабинет и несколько раз выстрелил из карабина "Сайга".

Сотрудники вневедомственной охраны после срабатывания тревожной кнопки в больнице прибыли на место происшествия и задержали хулигана. По предварительной информации, мужчина был пьян. Никто из сотрудников больницы и пациентов не пострадал.

Напомним, 13 декабря в России возле школы на территории Серпуховского женского монастыря 18-летний парень устроил взрыв.

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