В России вспомнили об "освободительном походе" на Польшу в начале Второй мировой войны: появилась реакция польского МИД

В России вспомнили об "освободительном походе" на Польшу в начале Второй мировой войны: появилась реакция польского МИД

В опубликованном в соцсетях ролике не упоминается пакт Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и СССР.

В пятницу, 17 сентября, в очередную годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году, в Министерстве иностранных дел России назвали тогдашнюю агрессию СССР "освободительным походом".

Соответствующий видео было опубликовано внешнеполитическим ведомством РФ в Twitter и других соцсетях.

Авторы опубликованного ролика утверждают, что Советский Союз "освободил народы Западной Беларуси и Западной Украины" от оккупации Польши и не дал немецкому Вермахту "подойти к Минску".

В российском МИДе, используя цитату президента Путина, положили всю ответственность за тогдашние события на руководство Польши, а факт сотрудничества нацистской Германии и СССР назвали "фейком".

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, а не позволил вермахта подойти к Минску.



Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликование.



Подробнее pic.twitter.com/yk0by4aC1A — МИД России (@MID_RF) September 17, 2021

О заключенном пакте Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и СССР, а также о совместном параде Вермахта и Красной армии в Брест-Литовске в конце сентября 1939 года, не упоминается.

В ответ пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина опубликовал пост в Twitter, в котором напомнил, что большинство стран мира считают тогдашние действия СССР оккупацией, которая привела, в частности, к убийству 22 тысяч польских пленных военнослужащих в Катыни.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение с "методичек" российской пропаганды.

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