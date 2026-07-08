Российские пропагандисты взбешены на Путина

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В России продолжается массовый гнев на Путина. На днях украинские дроны преодолели более 2500 километров российским воздушным пространством вплоть до Сибири и ударили по Омскому НПЗ — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России. Событие вызвало волну возмущения во влиятельной среде российских военных блогеров.

Больше об этом пишет Bild.

Военные блогеры возмущены Путиным: что происходит в России после ударов по тылам

Главная претензия к высшему военному руководству Кремля состоит в том, что у РФ отсутствует надлежащая защита НПЗ. Атаки по десяткам нефтяных терминалов и заводов переработки нефти вызывают заметное раздражение военкоров и милитари-блогеров.

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Так называемые «Z-блогеры» потребовали кадровых чисток. В частности, потому, что по всей России возникает дефицит топлива: в некоторых регионах люди часами стоят в очередях за несколькими литрами бензина, а иногда начинают за него драться.

Несмотря на это, как отмечает российский Z-блогер «Старше Эдды», «проклятым дронам» снова удалось летать по РФ часами, а потом где-то разбиться.

«В Советском Союзе такой маршрут полета привел бы к падению на землю позолоченных погон и потере высоких должностей», — заявил россиянин Сергей Колясников.

Блогер и националист Егор Холмогоров, который был очень лоялен Кремлю, заявил, что Россия вынуждена воевать против собственной некомпетентности, и этот противник превосходит РФ.

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Критика затронула даже главу Кремля. Z-блогер КЗП отметил, что благодаря гениальности Путина Россия докатилась до реальности, в которой украинские дроны долетают до Сибири.

Военные блогеры долгое время оставались для Путина удобным инструментом, ведь они распространяли выгодные мысли и нарративы среди населения, а всю злость и критику направляли на неудобных командующих войсками.

Однако их недовольство ходом войны создает Путину новые неудобства.

Как бунтуют российские пропагандисты

Напомним, после удара по Москва-Сити 18 июня в России «взорвалась» волна возмущения в адрес власти и государственных медиа. Согласно отчету ISW, российские милблогеры критикуют умалчивание реалий войны и неэффективность систем ПВО.

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Они отмечают, что Украина переносит боевые действия далеко за пределы приграничных регионов, поэтому официальные заявления о том, что «все идет по плану», больше не соответствуют действительности и требуют немедленного изменения подхода к обороне и освещению событий.

В ответ Кремль ужесточил попытки контролировать информационное пространство и уменьшить последствия атак. По данным аналитиков и оппозиционного издания «Медуза», ключевые государственные телеканалы — «Первый канал», «НТВ» и «Россия-1» — либо вообще проигнорировали удар по столице в своих дневных эфирах, либо ограничились короткими цитатами официальных лиц.

Вместо освещения события пропагандисты сосредоточились на призывах наказать местных жителей, которые снимают последствия попаданий на видео.

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