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В России вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме: что известно
Ракетная атака повлекла за собой масштабный пожар на аэродроме РФ.
В Воронежской области России в результате ракетной атаки вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме «БорисоГлебск».
Об этом сообщает Exilenova+.
По имеющейся информации, после попадания ракет на территории объекта возникло сильное возгорание.
Авиабаза «БорисоГлебск» является одной из ключевых площадок для тактической авиации РФ. Она регулярно используется для размещения и вылета самолетов, которые наносят удары авиабомбами по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам.
Напомним, массированная атака беспилотников на Москву и Саратовскую область РФ произошла в ночь на 14 октября. По утверждению Сергея Собянина, в российскую столицу летели 493 дрона. В то же время в Балаково сообщали о пожарах и проблемах с электроснабжением.