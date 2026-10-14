В России вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме: что известно

В Воронежской области РФ горит аэродром Борисоглебск

Реклама

В Воронежской области России в результате ракетной атаки вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме «БорисоГлебск».

Об этом сообщает Exilenova+.

Реклама

По имеющейся информации, после попадания ракет на территории объекта возникло сильное возгорание.

Реклама

Авиабаза «БорисоГлебск» является одной из ключевых площадок для тактической авиации РФ. Она регулярно используется для размещения и вылета самолетов, которые наносят удары авиабомбами по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам.

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ

Напомним, массированная атака беспилотников на Москву и Саратовскую область РФ произошла в ночь на 14 октября. По утверждению Сергея Собянина, в российскую столицу летели 493 дрона. В то же время в Балаково сообщали о пожарах и проблемах с электроснабжением.

Новости партнеров

Новости партнеров