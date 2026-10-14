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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме: что известно

Ракетная атака повлекла за собой масштабный пожар на аэродроме РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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В Воронежской области РФ горит аэродром Борисоглебск

В Воронежской области РФ горит аэродром Борисоглебск

В Воронежской области России в результате ракетной атаки вспыхнул масштабный пожар на военном аэродроме «БорисоГлебск».

Об этом сообщает Exilenova+.

По имеющейся информации, после попадания ракет на территории объекта возникло сильное возгорание.

Авиабаза «БорисоГлебск» является одной из ключевых площадок для тактической авиации РФ. Она регулярно используется для размещения и вылета самолетов, которые наносят удары авиабомбами по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам.

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ

Напомним, массированная атака беспилотников на Москву и Саратовскую область РФ произошла в ночь на 14 октября. По утверждению Сергея Собянина, в российскую столицу летели 493 дрона. В то же время в Балаково сообщали о пожарах и проблемах с электроснабжением.

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