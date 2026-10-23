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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России вспыхнул пожар на важном для армии заводе: подробности (фото, видео)

В России оказался под атакой завод в Орле, производящий электронику для ракет.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Удар по заводу "Протон" в Орле

Удар по заводу "Протон" в Орле

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В России оказался под ракетной атакой завод «Протон» в городе Орел. Это предприятие производит электронику для российских ракет и систем ПВО.

Об этом сообщает Exilenova+.

Атака по заводу «Протон» в Орле: что известно об атаке

В ходе атаки в городе объявляли ракетную опасность. Также известно об ударе у пограничного поста рядом с заводом. Сам «Протон» работает на оборону РФ, производя электронику и различные компоненты для российских систем вооружения.

В частности, продукция завода критически важна для изготовления баллистических ракет 9М723 «Искандер-М», крылатых авиационных ракет С-71 «Ковер» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В России атаковали завод — фото, видео

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атаки ВСУ по РФ — последние новости

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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