В России вспыхнул пожар на важном для армии заводе: подробности (фото, видео)

Удар по заводу "Протон" в Орле

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В России оказался под ракетной атакой завод «Протон» в городе Орел. Это предприятие производит электронику для российских ракет и систем ПВО.

Об этом сообщает Exilenova+.

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Атака по заводу «Протон» в Орле: что известно об атаке

В ходе атаки в городе объявляли ракетную опасность. Также известно об ударе у пограничного поста рядом с заводом. Сам «Протон» работает на оборону РФ, производя электронику и различные компоненты для российских систем вооружения.

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В частности, продукция завода критически важна для изготовления баллистических ракет 9М723 «Искандер-М», крылатых авиационных ракет С-71 «Ковер» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В России атаковали завод — фото, видео

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орле

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

Атака по заводу «Протон» в Орлі

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