В России вспыхнул пожар возле автомобильного завода "КамАЗ" — видео

В городе Набережные Челны (Татарстан, Россия =) утром 28 апреля вспыхнул пожар возле завода "КамАЗ".

Видео возгорания распространили местные Telegram-каналы.

Сначала россияне писали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", однако позже в Сети заявили, что возле завода якобы загорелся мусор.

Во время пожара в небе виднелись черные столбы дыма. Через час пожарные ликвидировали возгорание.

"КамАЗ" – крупнейший российский производитель грузовых и легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Предприятие является главным поставщиком автомобильной техники для российской оккупационной армии.

Напомним, Минобороны России заявило об очередной атаке беспилотниками по объектам в РФ в ночь на 28 апреля. Губернатор Калужской области заявил, что дроны упали возле нефтебазы.

Читайте также ведущие новости дня: