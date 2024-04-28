В России вспыхнул пожар возле автомобильного завода "КамАЗ" — видео

Россияне говорят о якобы возгорании мусора возле предприятия.
В городе Набережные Челны (Татарстан, Россия =) утром 28 апреля вспыхнул пожар возле завода "КамАЗ".
Видео возгорания распространили местные Telegram-каналы.
Сначала россияне писали, что пожар возник на автосборочном заводе "КамАЗ", однако позже в Сети заявили, что возле завода якобы загорелся мусор.
Во время пожара в небе виднелись черные столбы дыма. Через час пожарные ликвидировали возгорание.
"КамАЗ" – крупнейший российский производитель грузовых и легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Предприятие является главным поставщиком автомобильной техники для российской оккупационной армии.
Напомним, Минобороны России заявило об очередной атаке беспилотниками по объектам в РФ в ночь на 28 апреля. Губернатор Калужской области заявил, что дроны упали возле нефтебазы.
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