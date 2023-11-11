В России вспыхнула новая волна скрытой мобилизации

В стране-агрессоре РФ началась новая волна военной мобилизации. Кроме повесток, россияне получают также угрозы от военкоматов.

Об этом пишет Obozrevatel.

Как говорится, повестки начали рассылать даже в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, военнообязанным посылают сообщения даже на электронные почты.

"Волна вызовов в военкоматах свидетельствует о том, что давление на граждан становится все сильнее. Те, кто не готов служить в армии режима, должны рассмотреть все возможности сопротивления", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, в России до сих пор не решаются выйти на протест и высказать свое мнение из-за общественных акций или сжигать военкоматы.

"Впрочем, уровень поддержки вооруженной агрессии против Украины среди россиян достаточно высок, поэтому граждане РФ, очевидно, и дальше будут умирать за больные амбиции кремлевского диктатора Владимира Путина", — добавляют в сообщении.

Напомним, россияне, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут становиться на военный учет.

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