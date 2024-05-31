В России вспыхнула очередная нефтебаза из-за "воздушного удара"

В Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу.

Об этом сообщают местные представители властей.

В настоящее время горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару предоставлена высокая категория сложности. Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные эвакуированы.

Российские власти "отчитались", что на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков.

"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная "атака беспилотников". Все они "подавлены силами ПВО". В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — сообщил губернатор. Вениамин Кондратьев.

В атаке россияне обвиняют "боевиков ВСУ".

Напомним, что ранее жители Новороссийска, находящегося в Краснодарском крае РФ, сообщали о взрывах.

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