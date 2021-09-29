В России второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей от коронавируса

В России второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей от коронавируса

Всего жертвами COVID-19 уже стали более 206 тысяч россиян.

В России второй день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса. Так, за последние сутки там умерло 857 человек. Это максимальное значение с начала пандемии.

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Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что днем ранее в РФ было зафиксировано 852 летальных случая.

Также за последние сутки в России выявили 22 430 новых инфицированных. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 3 004, Санкт-Петербурге — 1 933 и Московской области — 1223.

Всего по состоянию на 29 сентября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 7 487 138 человек в 85 регионах, 206 388 умерло, 6 653 941 пациент выздоровел.

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