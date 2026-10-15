Защита иконой от дронов / © из соцсетей

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В российской Калуге после украинской атаки на дата-центр «Яндекса» священники и прихожане провели молебен и крестный ход с иконой «Неопалимая Купина», надеясь защитить город от беспилотников. После молитвы священнослужители объехали улицы города с образом Богородицы и окропили их святой водой.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Пока российские технологические компании пытаются восстановить поврежденную инфраструктуру, местные власти и духовенство взялись защищать цифровые системы с помощью религиозных обрядов.

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14 октября в приходе святого князя Владимира в Калуге состоялся молебен перед иконой «Неопалимая Купина», которую в православной традиции считают чудотворной исвязывают с защитой от пожаров и опасностей.

Священники и прихожане просили о защите от вражеских атак. В храме пояснили, что город подвергается набегам беспилотников.

«Сейчас мы с вами переживаем непростое время. Наш город, и, в частности, Правобережье, подвергается бомбардировкам, над ним летают дроны», — заявили представители прихода.

После молебна настоятель храма иерей Кирилл Хланта вместе со священниками Димитрием Новиковым и Ильей Потемкиным отправились в обход правобережной части города. Они взяли с собой икону Богородицы и окропили городские улицы святой водой.

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Что стало причиной паники в Калуге

Поводом для религиозной акции послужила атака украинских беспилотников на дата-центр «Яндекса» в Калуге в ночь на 9 октября.

По данным The Moscow Times, в результате удара полностью вышли из строя несколько модулей центра обработки данных. Этот объект является самым мощным дата-центром компании: он занимает площадь около 130 тысяч квадратных метров и обслуживает внутренние сервисы «Яндекса».

В тот же день после падения обломков беспилотников прекратил работу автомобильный завод «АГР», где собирают китайские автомобили марки Tenet. Всего в Калуге было повреждено 30 зданий.

Атака на цифровую инфраструктуру стала частью серии ударов по российским центрам обработки данных. За день до калужского инцидента ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, а 11 октября — аналогичный объект во Владимире. 14 октября беспилотники нанесли удар по недостроенному дата-центру «Сбербанка» в Балакове Саратовской области.

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По информации издания, повреждения центров обработки данных привели к перебоям в работе сервисов ряда крупных компаний российского интернет-сегмента.

Высокотехнологичная защита святой водой

Религиозные обряды для защиты от беспилотников в России начали набирать популярность после полномасштабного вторжения в Украину. Священнослужители проводят молебны и крестные ходы, пытаясь защитить города и стратегические объекты от воздушных атак. Иногда к таким мерам прибегают даже после ударов по нефтебазам и промышленным предприятиям.

Зимой 2025 года российские священники объехали с иконами Рязанскую область. Там расположены авиабаза «Дягилево», где базируются стратегические бомбардировщики, и нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», который, по данным издания, обеспечивает около 5% нефтепереработки в России.

Однако религиозные мероприятия не стали гарантией неприкосновенности промышленных объектов: нефтеперерабатывающий завод впоследствии вновь подвергался нападениям, последнее из которых, по сообщению The Moscow Times, произошло в ночь на 15 октября.

Напомним, что современные российские «элиты» считают, что использование западных моделей искусственного интеллекта, обученных на «чужих ценностях», сопряжено с риском проникновения нежелательных идей в информационное пространство. Поэтому они инициируют создание «православного» искусственного интеллекта, основанного на «традиционных духовных ценностях».

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