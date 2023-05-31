В России вынесли приговор по делу "крымских мусульман": в МИД Украины отреагировали

Четверым гражданам Украины российский суд назначил длительные сроки заключения – от 12 до 17 лет.

В среду, 31 мая, Южный окружной военный суд российского города Ростова-на-Дону объявил приговоры еще четырем фигурантам дела "крымских мусульман" — Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Об этом сообщил на Facebook-странице "Крымской солидарности" адвокат Эмиль Курбединов.

Все осужденные были арестованы по делу так называемой "второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

"Необоснованный, незаконный приговор, эти люди – не преступники, то, что они делали, – абсолютное добро, они помогали другим семьям, приезжали на суды, поддерживали, у них была своя позиция, они исповедовали свою религию", – подчеркнул Курбединов.

Также читайте В Запорожской и Херсонской областя оккупанты преследуют крымскотатарский народ

Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест в связи с противозаконными приговорами четырем представителям крымскотатарского народа.

"Эти новые сфальсифицированные и ничтожные "приговоры" свидетельствуют лишь о том, что Россия на временно оккупированных территориях прибегает к любым преступлениям с целью уничтожения очагов свободы мысли, религии, которые не подконтрольны его карательным органам. Насилие и репрессии не могут быть ответом на право выражать свои убеждения и защищать свою идентичность", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины обратилось с призывом к международным партнерам, в частности, в рамках Международной Крымской платформы, осудить репрессивные кампании РФ на временно оккупированных территориях Украины и практику нарушений норм международного гуманитарного права и прав человека.

В сообщении напомнили, что граждане Украины задержаны в августе 2021 года на территории временно оккупированного Крыма по политически мотивированным обвинениям по делу так называемой "второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир". Они были арестованы и обвинены в "террористической деятельности".

Напомним, ранее суд в российском Ростове-на-Дону объявил так называемые "приговоры" пяти крымским татарам, являющимся фигурантами по делу "второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Читайте также: