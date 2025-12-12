Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В пятницу, 12 декабря, суд в Москве заочно вынес приговор главному прокурору и судьям Международного уголовного суда (МУС) за выдачу «незаконных» ордеров на арест российских чиновников, включая президента России Владимира Путина.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Прокурор МУС Карим Хан незаконно возбудил дело против граждан России в Гааге и дал указание судьям выдавать незаконные ордера на арест», — безапелляционно заявили в своем решении московские судьи.

Не долго думая, суд в столице государства-агрессора вынес заочный приговор, по которому главный прокурор МУС должен отправиться в тюрьму на 15 лет, а восемь членов Суда, включая его бывшего президента Пйотра Гофманского — на сроки от 3,5 до 15 лет.

Как известно, в марте 2023 года прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военное преступление — незаконную депортацию детей во время российской агрессии в Украине.

В следующем году МУС выдал ордера на арест начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и Сергея Шойгу, в то время министра обороны, за военные преступления и преступления против человечности.

Почти сразу российская судебная система отреагировала на это выдачей собственных ордеров на арест высокопоставленных чиновников МУС.

Напомним, недавно прокуроры Международного уголовного суда заявили, что ордера на арест президента РФ Владимира Путина и пяти других россиян, обвиняемых в военных преступлениях в Украине, останутся в силе, даже если во время мирных переговоров под руководством США будет одобрена полная амнистия. МУС должен придерживаться Римского статута, который не учитывает «политических договоренностей».