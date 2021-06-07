В России выпускник написал итоговое сочинение о репрессиях в СССР: его не допустили к ЕГЭ

Парень не захотел "написать как положено" и выразил собственное мнение. За что и поплатился.

В России выпускник получил незачет по итоговому сочинению и не был допущен к ЕГЭ (Единый государственный экзамен, аналог украинского ВНО). Мать парня считает, что причина недопуска — тема, которую выбрал ее сын. Он написал о репрессиях и цензуре в СССР, тогда как большинство его сверстников писали о "героизме россиян в Великой Отечественной".

Об этом сообщает "Новая газета".

Ученикам задали тему для сочинения: "Какое событие в истории России вы считаете самым значимым".

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"Особенно важным я считаю период вскоре после установления большевистской власти, период перестройки устаревшего имперского общества в советское. Данный период характеризуется отвержением прошлых ценностей и взглядов, в том числе и религии. Это движение порой доходило до фанатизма. Многие писатели стали жертвами репрессий из-за нежелания ограничивать свое творчество темами, диктуемыми руководящей партией", — написал парень.

В издании иронизируют, что большинство выпускников "написали как положено": что самое важное событие это — Великая Отечественная война (термин, которым в СССР и современной России называют немецко-советскую войну во время Второй мировой— Ред.), которая "стала проявлением истинного патриотизма и величия народа".

Мать парня уверена — причиной незачета стал именно разрыв шаблона. Вместо стандартной темы героизма во времена СССР ее сын взял тему репрессий и цензуры.

В Рособрназдоре маме сказали, что сделать ничего нельзя: никаких других пересдач не запланировано. Посоветовали обратиться в Государственную экзаменационную комиссию. Там тоже сказали, что ничего сделать нельзя. Итоговое сочинение не апеллируется.

Напомним, что в России девятиклассник выпрыгнул из окна девятого этажа, провалив экзамен.

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