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В России взлетела стратегическая авиация: возможны пуски крылатых ракет

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В России взлетела стратегическая авиация: возможны пуски крылатых ракет

Ту-95МС

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.

В нос против 29 декабря в России взлетела стратегическая авиация в составе 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщили воздушные силы.

В сообщении указывается, что если вылет боевой, то через некоторое время они совершат пуски крылатых ракет.

"Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2166
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