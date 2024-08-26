В России взлетели стратегические бомбардировщики: направляются на пусковые рубежи

В России в ночь на 26 августа зафиксировали активность 11 бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС! В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что 6 бортов ТУ-95мс взлетело с аэродрома "Оленья", 4 борта ТУ-95мс — с "Энгельса" и 1 борт ТУ-95мс из "Дягилево".

Если вылет боевой, то порты, скорее всего, будут направляться в сторону Каспийского региона, откуда совершат пуски примерно в 6:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по Сумам.

Кроме того, мы также информировали, что Россия готовится к массированному ракетному удару.

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