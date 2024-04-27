В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

По состоянию на 23:55 отмечен взлет шести бортов Ту-95.

В России с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Также читайте Затишье в ночных атаках РФ: в Воздушных силах назвали вероятные причины

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что по состоянию на 23:55 отмечен взлет шести бортов Ту-95.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион на пусковые рубежи ожидается расчетно в 03:00-04:30.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия атаковала ракетами Черкасскую область, в результате чего поврежден объект инфраструктуры.

Читайте также: