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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

Стратегические бомбардировщики Ту-95 взлетели в России

По состоянию на 23:55 отмечен взлет шести бортов Ту-95.

В России с аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что по состоянию на 23:55 отмечен взлет шести бортов Ту-95.

В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион на пусковые рубежи ожидается расчетно в 03:00-04:30.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики совершили артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия атаковала ракетами Черкасскую область, в результате чего поврежден объект инфраструктуры.

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