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В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным: что известно

В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным: что известно

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2304
Время на прочтение
1 мин
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В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным: что известно

Фото: Facebook/Захар Прилепин

В РФ взорвали автомобиль украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина, он получил ранения.

В российском Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Прилепин якобы получил тяжелые ранения ног. Водитель авто погиб. В то же время прессслужба самого россиянина утверждает, что "с ним все хорошо".

По информации российских СМП, Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Донбасса. 6 мая он пересек российскую границу, по дороге останавливался поесть, а сразу после того, как он продолжил движение, автомобиль взорвался. Отмечается, что взрыв был "достаточно сильный", на его месте образовалась воронка.

Следует добавить, что Прилепин – известный русский писатель и пропагандист. С начала войны в Украине 2014 он активно поддерживал россиян и одобрял войну. В январе этого года стало известно, что Прилепин якобы настолько проникся идеей оккупации Украины, что сам "подписал контракт с Росгвардией".

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Дата публикации
Просмотры
2304
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