Мир
498
1 мин

В России взорвали нефтепровод "Дружба": детали (видео)

По данным ГУР, для атаки использовали дистанционный подрыв и горючие смеси.

София Бригадир
Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

В ночь на 1 декабря на территории России прогремел взрыв на участке между Таганрогом и Липецком нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным собеседников, подрыв произошел вблизи Кизинских Выселок. Для атаки использовали взрывное устройство с дистанционным запуском и специальные горючие смеси, которые вызвали интенсивное воспламенение поврежденного участка нефтепровода.

Жители близлежащих населенных пунктов заметили мощную вспышку и грохот. В локальных соцсетях сразу появились сообщения очевидцев, которые слышали взрыв и видели вспышки.

«Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину», — добавили в издании.

Напомним, неизвестные дроны в ночь на 3 декабря атаковали нефтебазу в Дмитровке Тамбовской области России. Очевидцы сняли на видео пожар, который возник из-за атаки.

498
