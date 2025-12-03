- Дата публикации
В России взорвали нефтепровод "Дружба": детали (видео)
По данным ГУР, для атаки использовали дистанционный подрыв и горючие смеси.
В ночь на 1 декабря на территории России прогремел взрыв на участке между Таганрогом и Липецком нефтепровода «Дружба».
Об этом сообщили источники ТСН.ua в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным собеседников, подрыв произошел вблизи Кизинских Выселок. Для атаки использовали взрывное устройство с дистанционным запуском и специальные горючие смеси, которые вызвали интенсивное воспламенение поврежденного участка нефтепровода.
Жители близлежащих населенных пунктов заметили мощную вспышку и грохот. В локальных соцсетях сразу появились сообщения очевидцев, которые слышали взрыв и видели вспышки.
«Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит взрываться и гореть, пока враг не оставит попыток атаковать Украину», — добавили в издании.
Напомним, неизвестные дроны в ночь на 3 декабря атаковали нефтебазу в Дмитровке Тамбовской области России. Очевидцы сняли на видео пожар, который возник из-за атаки.