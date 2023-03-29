В России взорвался газопровод: пламя видно за десятки километров (видео)

Факт взрыва и последующий пожар даже подтвердили местные власти.

В Свердловской области России произошел взрыв на газопроводе Ямбург-Елец 29 марта в поселке Пелым.

Об этом сообщают российские паблики и средства массовой пропаганды.

В Сети появились видео с места инцидента, на которых виден огромный столб огня. Местные жители видят пламя на расстоянии в десятки километров.

На месте работают пожарные и ремонтные бригады. Экстренные службы ждут, пока в трубопроводе выгорит оставшийся газ.

Взрыв с последующей вспышкой на газопроводе подтвердил глава округа Шахит Алиев.

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар", – сказал Алиев.

По его данным, пострадавших нет.

Напомним, 26 марта взрыв прогремел в Тульской области России. Там заявляли о якобы падении неизвестного беспилотника.

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