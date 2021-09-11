В России за экстремизм осудили пенсионерку, которая дала деньги матери политзаключенного

Деньги пожилой женщине осужденная передала после ареста ее сына, башкирского общественного активиста.
В России в пенсионерке, которая деньгами помогла женщине, усмотрели финансистка экстремизма. Ее приговорили к трем годам.
Об этом сообщается на странице Ассоциации коренных народов РФ в соцсети.
Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 59-летней жительнице Уфы — 3 года условного срока наказания. Женщину осудили за то, что она перечисления 6500 рублей матери политзаключенного Айрат Дильмухаметова.
Указанную сумму она частями перевела на карту матери заключенного в течение 2018-2019 годов ..
Деньги пожилой женщине осуждена передала после ареста ее сына, башкирского общественного активиста Айрат Дильмухаметова, а платежи в 2018 году были в виде помощи для установления обелиска в селе Сунарчи в память башкирам, погибшим в 1736 году в битве с оккупационными карательными войсками Российской империи.
Напомним, что а Тернопольщине скрывался воровской авторитет из России, который был "смотрящим" на родине Ленина.