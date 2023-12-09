В России за подрыв Байкало-Амурской магистрали осудили белоруса — подробности

Взрыв в Бурятии серьезно повредил железнодорожный путь, также выгорели десятки цистерн с горючим.

В Омске суд арестовал подозреваемого по делу о подрыве Байкало-Амурской Магистрали. Арестованный – гражданин Беларуси Сергей Еремеев.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Еремеев объяснил свои действия тем, что хотел парализовать движение по железной дороге, чтобы воспрепятствовать перевозке военных грузов.

"Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы. Главная цель была помешать движению", — сказал он.

По версии российского следствия, Еремеев привез в Россию из Беларуси не менее семи неустановленных взрывных устройств, которые ему передали белорусские оппозиционеры накануне операции.

Напомним, СБУ устроила взрыв 30 ноября на Байкало-Амурской магистрали в РФ – в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Значительные повреждения получил железнодорожный путь, а также сгорели десятки цистерн с горючим. Россияне расследуют дело как теракт. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве тоннеля БАМ в Бурятии.

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