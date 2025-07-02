В России за поимку Путина пообещали награду: чем это закончилось

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Жителя российского города Санкт-Петербурга Григория Иваненко, который публичного объявил вознаграждение за пойманного президента РФ Владимира Путина, суд отправил на принудительное психиатрическое лечение.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Красносельский районный суд признал Иваненко виновным по уголовной статье о «хулиганстве, совершенном по мотивам ненависти».

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Однако от уголовной ответственности обвиняемый был освобожден — суд принял решение поместить его в стационар для прохождения курса психиатрической помощи.

По версии следствия, 29 апреля 2024 года Иваненко пришел в Красносельский военкомат и разместил на информационном стенде объявление о розыске Путина. За содействие в его задержании мужчина предложил вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает The Moscow Times, на фоне войны с Украиной в России вновь стала активно применяться практика, уходящая корнями в советское прошлое — принудительное психиатрическое лечение граждан с оппозиционными взглядами.

По информации правозащитного центра «Мемориал», по состоянию на конец февраля 2025 года по меньшей мере к 48 фигурантам дел с политической подоплекой были применены такие меры. В частности, 46 человек отправили на лечение в психиатрические учреждения, а еще двоих взяли на амбулаторный учет, при этом они отбывали срок наказания в тюрьме.

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По данным «Мемориала», 13 из этих осужденных стали жертвами преследования из-за несогласия с полномасштабным вторжением России в Украину.

Напомним, в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военное преступление, связанное с депортацией украинских детей.

Угроза ареста в странах, ратифицировавших Римский статут, заставила хозяина Кремля отказаться от личного присутствия на саммите БРИКС в Бразилию.