В России за "попытку контрабанды" частей ЗРК суд отправил за решетку украинца

В России за "попытку контрабанды" частей ЗРК суд отправил за решетку украинца

Силовики утверждают, что мужчину задержали с поличным.

Городской суд Йошкар-Олы (Россия) признал гражданина Украины виновным в "попытке контрабанды" деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима.

Об этом сообщают российские " РИА Новости ".

По данным ФСБ России, украинец работал на спецслужбы Украины и "попытался организовать контрабанду" головок самонаведения российских ЗРК. Также у мужчины были изъяты документы, подтверждающие его связь со Службой безопасности Украины (СБУ).

Суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (подготовка к преступлению), ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) УК РФ.

Напомним:

Суд приговорил жителя Владимира почти до двух лет колонии по делу о контрабанде в Украину частей к оружию.

А военный из Хмельницкой области пытался продать запчасти к бомбардировщикам.

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