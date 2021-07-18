В России заблокировали чешский сайт из-за публикации о самосожжения Яна Палаха во время "Пражской весны"

Чешский студент протестовал против ввода советских войск в Чехословакию в 1969 году.

Роскомнадзор без предупреждения заблокировал сайт "Чешского радио" на территории России. Страница с материалом о самосожжения студента Яна Палаха, который был опубликован еще в 2001 году, внесена в реестр сайтов с запрещенной информацией.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Дождь" заместитель главного редактора "Радио Прага", которое входит в структуру "Чешского радио", Либор Кукал.

По словам чешского журналиста, редакция не получала никаких предупреждений по поводу блокирования сайта. "Нам остается только удивляться", — отметил он.

Либор Кукал заметил, что ранее редакция не имела никаких контактов с российскими органами власти, поэтому не имеет опыта решения таких противоречивых решений.

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Как известно, чешский студент Ян Палах совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге 16 января 1969, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. По его похоронах собралось несколько сотен тысяч человек.

В Чехии Яна Палаха считают национальным героем. В материале на сайте "Чешского радио" речь шла о мотивах его самоубийства.

Напомним, что парламент Словакии поддержал закон, который уменьшит размер пенсии представителям коммунистического режима и работникам службы безопасности бывшей Чехословацкой социалистической республики.

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