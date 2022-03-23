В России заблокировали News.Google, чтобы люди не читали правду о войне в Украине

В Роскомнадзоре напомнили об уголовном наказании за распространение правды о российской агрессии.
Роскомнадзор ограничил доступ к Интернет-сервису News.Google (Google Новости) на территории России.
Об этом говорится в заявлении ведомства 23 марта.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к Интернет-сервису News.Google на территории страны", – сообщили в Роскомнадзоре.
Там пояснили, что этот "американский Интернет-ресурс новостей обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам", содержащим "недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины".
В Роскомнадзоре также напомнили, что "российское законодательство предусматривает уголовную ответственность" за подобное "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".
Напомним, в России начали отчислять студентов заведений высшего образования за публикации в соцсетях против войны в Украине.
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