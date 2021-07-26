В России заблокировали сайт заключенного оппозиционера Навального

По требованию Генеральной прокуратуры РФ россиянам запретили доступ к 49 сайтам, повязанным с Алексеем Навальным и созданным им "Фондом борьбы с коррупцией".

Для пользователей в Российской Федерации заблокировали доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального, который отбывает свое наказание в исправительной колонии. В реестре Роскомнадзора указано, что блокирование было наложено по решению Генпрокуратуры РФ от 15 июня.

Этим решением российской Генпрокуратуры были заблокированы 49 сайтов одновременно: кроме сайта Алексея Навального, закрыты для доступа пользователей в России сайты его соратников Любови Соболь, Олега Степанова и Леонида Волкова, а также все сайты бывших региональных штабов, сайты "РосЯмы", "РосЖКХ", сайт Альянса врачей и тому подобное.

При попытке зайти на сайт navalny.com россияне видят сообщение об ограничении доступа на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Основанием для ограничения доступа Генпрокуратура называет "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", которые якобы содержатся в упомянутых сайтах.

Напомним, ранее Мосгорсуд ограничил деятельность основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который занимается расследованием коррупционных правонарушений в высших органах власти РФ. Также ограничили работу Фонда защиты прав граждан.

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