В России задержали американского военного, приехавшего к женщине

Мужчина приехал в Россию без разрешения начальства и находится в следственном изоляторе.

В РФ задержали американского военного, приехавшего во Владивосток для встречи с женщиной.

Об этом информирует NBCNews.

Американские чиновники сообщили, что старший сержант Гордон Блэк был дислоцирован в Южной Корее, откуда он по собственной инициативе отправился в Россию.

Сообщается, что мужчина завершил службу и при возвращении в США решил заехать во Владивосток к женщине, с которой имел романтические отношения. Он уехал в Россию без разрешения начальства и находится в следственном изоляторе.

Солдат обвиняется в том, что он что-то "украл у женщины", заявили российские чиновники. Объяснений, это ли та самая женщина, которые он посещал, объяснений не дали.

Представитель армии США Синтия О. Смит заявила, что солдат был задержан во Владивостоке "по обвинению в уголовном преступлении" в четверг.

"Российская Федерация сообщила Государственный департамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях. Армия сообщила его семье, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая чувствительность этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительные детали на данный момент. момент", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в России задержали женщину с гражданством РФ и США за сбор средств на ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ заключили в тюрьму россиянина, который "ехал воевать на стороне Украины".

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