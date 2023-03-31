В России задержали американского журналиста: WSJ откровенно обратилась к Путину и Байдену

ФСБ России сообщила 30 марта, что в Екатеринбурге задержан аккредитованный при МИД России корреспондент московского отделения американской газеты The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович 1991 года рождения.

Американского журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. Его РФ подозревает в шпионаже. Установлено, что Гершкович "действуя по поручению американской стороны, осуществлял сбор информации, составляющей государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Об этом пишет издание EADaily.

ФСБ России возбудило уголовное дело согласно ст. 276 УК РФ (“Шпионаж”) против Гершковича. Рупор Кремля Песков заявил, что американец был задержан с поличным.

Отвечая на задержание своего журналиста The Wall Street Journal призвала к высылке посла РФ из Вашингтона и всех российских журналистов. Это было заявлено в колонке издания.

"Это меньше, чем можно было бы ожидать", — отмечается в публикации.

WSJ призвала администрацию президента США Джо Байдена подумать о "дипломатической и политической эскалации".

"Первой обязательностью правительства США является защита его граждан, и слишком многие правительства сегодня считают, что они могут безнаказанно арестовать и удерживать американцев", — подчеркивает издание.

Представители издания отмечают, что президент Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Эвана Гершковича, а правительство Байдена несет ответственность за то, чтобы его уволили.

Напомним, что во время послания белорусскому народу и Национальному собранию белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине.

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