В России задержали девушку-волонтера, которая помогала украинцам вернуться домой (фото)

В российском городе Белгород задержали известную девушку-волонтера, основательницу женского движения помощи ВСУ "Армия красавиц" Надежду Россинскую (Надин Гейслер).

Об этом сообщают издания "Пепел" и "Медиазона".

Отмечается, что Россинская задержана по статье о "Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Женщина возглавляла некоммерческую организацию, которая помогала украинцам возвращаться домой через населенный пункт Колотиловка (РФ).

"До недавнего времени Надежда проживала в Грузии, однако, видимо, вернулась в Россию по какой-то причине. Вероятно, она приехала в Россию, чтобы помочь перевезти собак, эвакуированных из питомника в Мелитополе, которых из Белгородской области не выпускали российские пограничники", — говорится в сообщении.

Ресурс опубликовал видео, на котором девушка с желто-синими лентами в волосах, рассказывает, как ФСБ не пропускает через границу почти полсотни пуделей, поскольку большое количество породистых собак "делает хозяйку юридическим лицом". При этом аргументом стал сертификат ассоциации кинологов, которая не является государственным органом. Поэтому, по словам девушки, и владелица собак не является юрлицом. Однако пограничная служба отправила хозяйку за официальным пропуском для пересечения границы с животными, а в ФСБ ответили, что не могут выписать такой "документ", поскольку официально гуманитарный коридор не работает.

"И нас отправили в пограничное отделение, но там нам говорят, что пропуск не нужен, потому что... коридор-то не работает, "езжайте спокойно". Мы приезжаем в Колотиловку, и там нам говорят, что нужно официальное подтверждение, хотя бы, "звоночек"... потому что вдруг вот именно эти 46 пуделей поедут на разминирование территории...", — сказала волонтер.

Предполагается, что она приехала в РФ именно для того, чтобы помочь провести собак, среди которых маленькие щенки.

Также отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Россинскую и ее сестру задерживали за акцию с раздачей цветов на Соборной площади – поводом стало то, что девушки были одеты в сине-желтую одежду.

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