В России задержали китайца Хаоян Суя и его возлюбленного за пропаганду ЛГБТ-отношений

Блоггерам, документирующим свою жизнь как гомосексуальная, межрасовая пара грозит большой штраф или арест.

В России задержали двух популярных блоггеров по обвинению в нарушении закона, запрещающего "пропаганду" ЛГБТ-отношений.

Об этом сообщил их адвокат в среду, 5 апреля, сообщает Telegram-канал SOTA.

Гражданин Китая Хаоян Суй и этнический грузин и гражданин РФ Гела Гогишвили на своих каналах в социальных сетях открыто документируют свою жизнь как гомосексуальная, живущая в России межрасовая пара.

Полиция задержала Суя в среду в ресторане Burger King в Казани, после того как он не предъявил свой паспорт и регистрационные документы во время проверки документов.

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Суй попросил своего партнера принести документы в ресторан, но обоих мужчин арестовали, как только Гогишвилли прибыл.

Теперь их обвиняют в нарушении российского законодательства, запрещающего "пропаганду" таких отношений с помощью видео на канале YouTube. Им обоим грозит штраф в размере до 50 000 российских рублей (628 долларов) или арест, а Сую также грозит депортация из России.

В конце прошлого года в России ужесточили закон против так называемой "гей-пропаганды", практически запретив любое публичное выражение и изображение отношений и образа жизни ЛГБТ.

Напомним, в Ставропольском крае РФ проверяют детский сад на пропаганду ЛГБТ – мужчина написал донос на детское заведение через разноцветные лавки и ворота.

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