В России задержали продюсера солиста Rammstein Линдеманна: ему грозит депортация

Силовики задержали продюсера за "нарушение миграционного режима".

Полиция составила административный протокол о продюсера солиста группы Rammstein Тилль Линдеманн Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима (часть 2 статьи 18.8 КоАП РФ), теперь ему грозит депортация из России.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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По словам источника, при пересечении границы России продюсер "назвал целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности". В случае если суд признает вину Рейбанда, его сначала поместят в центр временного содержания мигрантов, а затем — депортируют.

Также стала известна причина визита силовиков к фронтмену Rammstein посреди ночи. Как пишут росСМИ, правоохранители хотели "предупредить о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса".

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мероприятий в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", — сказал источник "Интерфакса".

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Напомним, в ночь на 28 августа в солиста немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию с концертом, наведались силовики в штатском. Фронтмен Rammstein приехал в Россию, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4-5 сентября. Линдеманн должен был дать концерт в поддержку российской партии "Родина".

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