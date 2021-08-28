В России задержали продюсера солиста Rammstein Линдеманна: ему грозит депортация

Силовики задержали продюсера за "нарушение миграционного режима".
Полиция составила административный протокол о продюсера солиста группы Rammstein Тилль Линдеманн Анара Рейбанда о нарушении миграционного режима (часть 2 статьи 18.8 КоАП РФ), теперь ему грозит депортация из России.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По словам источника, при пересечении границы России продюсер "назвал целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности". В случае если суд признает вину Рейбанда, его сначала поместят в центр временного содержания мигрантов, а затем — депортируют.
Также стала известна причина визита силовиков к фронтмену Rammstein посреди ночи. Как пишут росСМИ, правоохранители хотели "предупредить о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса".
"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мероприятий в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", — сказал источник "Интерфакса".
Напомним, в ночь на 28 августа в солиста немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию с концертом, наведались силовики в штатском. Фронтмен Rammstein приехал в Россию, чтобы выступить на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4-5 сентября. Линдеманн должен был дать концерт в поддержку российской партии "Родина".