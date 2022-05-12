В России задержали якобы украинского агента с "нацистской литературой"

В России задержали якобы украинского агента с "нацистской литературой"

В Курской области России сотрудники ФСБ задержали местного жителя, якобы готовившего теракт "по согласованию со спецслужбами Украины".

Отмечается, что мужчина якобы планировал совершить взрывы в Курске.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Согласно ФСБ России, мужчина собирался взорвать "одно или несколько объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей". Таким образом, "украинский агент" хотел заставить крепмлевские власти прекратить войну в Украине.

После этого россиянин якобы собирался уехать в Украину.

Отмечается, что дома у мужчины обнаружили "два взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу".

Напомним, в Хабаровском крае России 12 мая произошел взрыв на пороховом складе. По меньшей мере, один человек погиб.

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