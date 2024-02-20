В России задержали женщину с гражданством РФ и США за сбор средств на ВСУ – видео

Женщину задержали по подозрению в государственной измене из-за сбора средств для армии Украины.
В российском Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая имеет гражданство РФ и США, по подозрению в государственной измене из-за якобы сбора средств для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Newsweek.
Как утверждает ФСБ, "с февраля 2022 года она осуществляла сбор денег в пользу одной из украинских организаций, которые впоследствии направляли на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов".
Россияне заявили, что кроме сбора средств для украинской армии она неоднократно принимала участие в публичных акциях на территории США в поддержку Украины.
Сейчас ей инкриминирована государственная измена, она содержится под стражей. В России обвинение в государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Пропагандистские СМИ РФ обнародовали видео момента задержания сотрудниками ФСБ женщины.
Russia has jailed another American.— max seddon (@maxseddon) February 20, 2024
ФСБ служил его подписанным этим неназванным Russia-US двойной цитизен, 33, с резиденцией для организации fundraisers для российской армии.
Он был arrested в Екатеринбурге – те же городка, где FSB arrested Evan Gershkovich в последний год. pic.twitter.com/yZS3W63R6P
Напомним, разведка РФ прокомментировала убийство пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании.
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