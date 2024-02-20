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В России задержали женщину с гражданством РФ и США за сбор средств на ВСУ – видео

В России задержали женщину с гражданством РФ и США за сбор средств на ВСУ – видео

Гражданка РФ и США, арестованная в Екатеринбурге/Фото: скриншот

Женщину задержали по подозрению в государственной измене из-за сбора средств для армии Украины.

В российском Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая имеет гражданство РФ и США, по подозрению в государственной измене из-за якобы сбора средств для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Newsweek.

Как утверждает ФСБ, "с февраля 2022 года она осуществляла сбор денег в пользу одной из украинских организаций, которые впоследствии направляли на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов".

Россияне заявили, что кроме сбора средств для украинской армии она неоднократно принимала участие в публичных акциях на территории США в поддержку Украины.

Сейчас ей инкриминирована государственная измена, она содержится под стражей. В России обвинение в государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Пропагандистские СМИ РФ обнародовали видео момента задержания сотрудниками ФСБ женщины.

Напомним, разведка РФ прокомментировала убийство пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании.

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