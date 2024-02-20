В России задержали женщину с гражданством РФ и США за сбор средств на ВСУ – видео

Женщину задержали по подозрению в государственной измене из-за сбора средств для армии Украины.

В российском Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, которая имеет гражданство РФ и США, по подозрению в государственной измене из-за якобы сбора средств для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Newsweek.

Как утверждает ФСБ, "с февраля 2022 года она осуществляла сбор денег в пользу одной из украинских организаций, которые впоследствии направляли на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов".

Россияне заявили, что кроме сбора средств для украинской армии она неоднократно принимала участие в публичных акциях на территории США в поддержку Украины.

Сейчас ей инкриминирована государственная измена, она содержится под стражей. В России обвинение в государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Пропагандистские СМИ РФ обнародовали видео момента задержания сотрудниками ФСБ женщины.

Russia has jailed another American.



ФСБ служил его подписанным этим неназванным Russia-US двойной цитизен, 33, с резиденцией для организации fundraisers для российской армии.



Он был arrested в Екатеринбурге – те же городка, где FSB arrested Evan Gershkovich в последний год. pic.twitter.com/yZS3W63R6P — max seddon (@maxseddon) February 20, 2024

Напомним, разведка РФ прокомментировала убийство пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании.

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