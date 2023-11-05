В России задержали жителя "ДНР", который готовил теракт в воинской части

Задержанный российскими спецслужбами мужчина ехал за взрывчаткой из Краснодарского края аж в Белгородскую область РФ.

Российские спецслужбы задержали жителя так называемой "ДНР" по фамилии Тюлюбаев по обвинению в попытке покушения на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае РФ. Традиционно заказчиком теракта назвали "представителей украинских спецслужб".

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении пересказывают целую шпионскую историю. Якобы 33-летний Тюлюбаев, родившийся в Украине (судя по году рождения тогда еще в УССР) и зарегистрированный по месту жительства на оккупированной территории Донецкой области (так называемой "ДНР"), 22 октября в российском городе Тимашевске (Краснодарский край) получил от "представителей украинских спецслужб" координаты тайника с элементами изготовления самодельного взрывного устройства.

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По информации российских следователей, этот тайник был расположен почему-то в Белгородской области РФ, куда соответственно и отправился Тюлюбаев.

Воспользовавшись полученными координатами, "террорист", конечно, быстро нашел тайник и забрал оттуда полтора килограмма гексогена, а также элементы для изготовления взрывного устройства.

Но осуществить "теракт" Тюлюбаеву помешала бдительность российских спецслужб задержавших его, когда он разъезжал со взрывчаткой по территории по меньшей мере четырех приграничных с Украиной областей России — из Белгородской области в Краснодарский край.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ выдвинул заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову.

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