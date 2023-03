В России задержали журналиста WSJ за "шпионаж" — СМП

В Екатеринбурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну", — цитирует одно из изданий прессрелиз ФСБ.

Отмечается, что Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. К слову, журналист находился в Екатеринбурге несколько недель. В поездке его сопровождал активист Ярослав Ширшиков. В городе написал материал об отношении россиян к ППК "Вагнеру".

По неподтвержденной информации, гражданин США был задержан возле местного ресторана. На его голову натянули свитер, а потому прохожим не было видно лица.

Эван Гершкович около шести лет живет в Москве. Пишет о событиях в России и Украине для The Wall Street Journal. Он также работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.

Напомним, с сайта Кремля удалили видео, на каком лице, похожем на диктатора Владимира Путина, во время визита в оккупированный Мариуполь пытаются сказать правду. Да, в ролике слышны крики местных жителей о том, что "это все ложь и показуха".

