В России задержали журналиста WSJ за "шпионаж" — СМП

Гершкович около шести лет живет в Москве.
В Екатеринбурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".
Об этом сообщают российские пропагандистские издания.
"По заданию США он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну", — цитирует одно из изданий прессрелиз ФСБ.
Отмечается, что Гершкович не выходил на связь с вечера 29 марта. К слову, журналист находился в Екатеринбурге несколько недель. В поездке его сопровождал активист Ярослав Ширшиков. В городе написал материал об отношении россиян к ППК "Вагнеру".
По неподтвержденной информации, гражданин США был задержан возле местного ресторана. На его голову натянули свитер, а потому прохожим не было видно лица.
Эван Гершкович около шести лет живет в Москве. Пишет о событиях в России и Украине для The Wall Street Journal. Он также работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.
Напомним, с сайта Кремля удалили видео, на каком лице, похожем на диктатора Владимира Путина, во время визита в оккупированный Мариуполь пытаются сказать правду. Да, в ролике слышны крики местных жителей о том, что "это все ложь и показуха".
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