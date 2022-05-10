В России задержан местный депутат из-за портрета погибшего во время бомбардировок Харькова узника концлагерей

В России задержан местный депутат из-за портрета погибшего во время бомбардировок Харькова узника концлагерей

Относительно народного избранника российская полиция составила админпротокол о "дискредитации" вооруженных сил РФ.

В российском городе Санкт-Петербурге местный депутат Сергей Самусев пришел на традиционную для современной РФ акцию "Бессмертный полк" с портретом украинца Бориса Романченко, который был узником четырех нацистских концлагерей. В марте 2022 года 96-летний украинец погиб в Харькове в результате бомбардировок города российскими войсками.

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Полиция не пропустила депутата через рамку с таким плакатом, вместо этого Самусева задержали и доставили в полицейский участок.

Петербургский мундеп Сергей Самусев пришел на «Бессмертный полк» с портретом жителя Харькова, пережившего концлагерь, но погибшего во время вторжения России в Украину.



Депутата задержала полиция pic.twitter.com/svp — Вот Да (@vottak_tv) May 9, 2022

Как сообщил впоследствии народный избранник изданию, в полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье о “дискредитации” вооруженных сил России.

Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Как известно бывшего узника концентрационного лагеря Бухенвальд Бориса Романченко убила попавшая в его дом российская ракета.

Напомним, певица родом из Украины Наташа Королева, живущая в Санкт-Петербурге, оказалась в списке звезд, которые не просто молчат о войне в Украине, но и участвуют в концертах ко Дню победы.

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