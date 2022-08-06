В России задержан разработчик гиперзвуковых ракет за государственную измену

За решеткой оказался российский ученый, координировавший исследования для разработки систем оружия, которые Путин рекламировал как стратегическое преимущество России.

Руководитель лаборатории гиперзвука в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики Андрей Шиплюк был арестован по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщило в пятницу, 5 августа, российское государственное новостное агентство ТАСС.

После задержания подозреваемого доставили в московский следственный изолятор Лефортово.

Со ссылкой на коллег Шиплюка сообщается также об обысках, состоявшихся в институте, где он работал.

Андрей Шиплюк занимался исследованиями по разработке гиперзвуковых ракет, которые могут лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что у российских ракет нет равных и они будут поставлены на вооружение военно-морских сил в ближайшие несколько месяцев.

Ранее еще одного старшего научного сотрудника того же Новосибирского института Анатолия Маслова также задержали за якобы разглашение государственной тайны по гиперзвуковой технологии.

В общей сложности уже несколько российских ученых в последнее время были обвинены в государственной измене за якобы передачу конфиденциальных материалов иностранцам.

Критики Кремля говорят, что аресты вызваны безосновательной паранойей Путина.

Напомним, недавно Дмитрий Колкер, доктор физико-математических наук Новосибирского государственного университета, специализирующийся на лазерах, умер от рака поджелудочной железы, после задержания по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

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