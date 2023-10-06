В России исторический рекорд по сокращению количества заключенных: красноречивая цифра

Минюст РФ объявил об историческом рекорде по сокращению количества заключенных. Так, в 2023 году число "зеков" в российских исправительных колониях уменьшилось по меньшей мере на 52 тысячи человек.

Об этом пишет российское издание "Медиазона".

"Выбывшие зэки"

Как отметил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, 10 лет назад находящийся в местах лишения свободы контингент достигал почти 700 тысяч человек. Сейчас речь идет о 266 тысячах человек.

Примечательно, что это первое публичное сообщение о количестве заключенных в колониях после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в ЧВК "Вагнер". Однако не уточняется, речь идет об итогах по состоянию на 1 октября или более ранних показателей.

"Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же начали массово вербовать в отряды ЧВК "Вагнера", – говорится в материале.

Тогда "Медиазона" обнаружила, что за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно исчезли сразу 23 тысяч узников. А по итогам всего 2022 года сокращение составило уже 32 тысячи человек.

Сокращение произошло на фоне вербовки наемников в ЧВК "Вагнер". Из заявления Вуколова следует, что в 2023 году сокращение уже составило более 54 тысяч человек.

"Даже если предположить, что правительственный чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года. Если же он имел в виду ранее показатели, то по сравнению с предыдущими годами падение еще более значительное", – акцентируют журналисты.

В то же время оценить, какое количество из 54 тысяч было завербовано в "Вагнер", невозможно. Но по состоянию на 2022 году две трети от всех "выбывших узников" можно было объяснить лишь вербовкой.

Ранее мы писали о том, что экс-наемники Евгения Пригожина продолжают совершать беззаконие в России. На этот раз один из них, бывший заключенный, заживо сжег двух человек.

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