В России зафиксировали массовое отравление некачественным алкоголем: за сутки умерло более 10 человек

В России зафиксировали массовое отравление некачественным алкоголем: за сутки умерло более 10 человек

Возраст погибших от 36 до 73 лет.

В Оренбургской области на протяжении прошедших суток 11 человек умерло от отравления некачественным алкоголем.

Об этом сообщили в четверг, 7 октября, на сайте российского телеканала "РЕН ТВ" со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, четыре человека с отравлением алкоголем находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии, еще несколько получают медицинскую помощь амбулаторно.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что смертельные случаи зафиксированы сразу в трех населенных пунктах на территории двух районов. Отмечается, что погибшим было от 36 до 73 лет.

По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. "Он продавался в разной таре и в разных местах", — уточнили в пресс-службе.

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Губернатор области поручил экстренно проинформировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции, а также срочно провести проверку местных торговых точек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Напомним, ранее в Тернопольской области с тяжелым алкогольным отравлением в больницу госпитализировали трех девушек в возрасте 13,14 и 16 лет. Старшая девушка попала в реанимацию.

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