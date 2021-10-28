В России зафиксировали новый антирекорд инфицированных коронавирусом: за сутки более 40 тысяч

В России зафиксировали новый антирекорд инфицированных коронавирусом: за сутки более 40 тысяч

Всего с начала пандемии в РФ заболело уже более 8 млн человек.

В России по состоянию на 28 октября выявлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19 – за сутки 40 096 инфицированных.

Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что больше всего новых зараженных зафиксировали в Москве — 8 440, что на 2 651 больше, чем вчера.

Всего по состоянию на 28 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 возросло до 8 392 697 человек в 85 регионах, 235 057 человек умерло, 7 272 053 пациента выздоровели.

Стоит отметить, что сейчас Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербию, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19.

Напомним:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно . Об этом его попросило российское правительство. Причиной стала четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.

. Об этом его попросило российское правительство. коронавирусной инфекции. Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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