В России зафиксировали новый максимум инфицированных коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в РФ заболело уже более 8 млн человек.

В России новый максимум — 37 930 зараженных COVID-19 за сутки, умерли 1 069 человек. Больше всего инфицированных зафиксировали в Москве — 7 778.

Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего по состоянию на 25 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 8 279 573 человек в 85 регионах, 231 669 человек умерло, 7 186 611 пациентов выздоровели.

Стоит отметить, что сейчас Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Напомним:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно . Об этом его попросило российское правительство. Причиной стала четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.

. Об этом его попросило российское правительство. коронавирусной инфекции. Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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