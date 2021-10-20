В России зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса: за сутки в стране умерло более тысячи человек

В Москве ситуация ухудшается: пять недель подряд заболеваемость возрастает на 30%.
Новый рекорд смертности от коронавируса в России — за сутки там умерло 1 028 человек.
Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Стоит отметить, что также за последние сутки в стране инфицировалось 34 073 человека. Из них 5 847 — в Москве, 3 274 — в Санкт-Петербурге и 2 590 — в Московском области.
Издание Forbes со ссылкой на источники сообщает, что в Москве обсуждают план введения локдауна на неделю с 30 октября по 7 ноября. Сегодня правительство предложит президенту объявить эти дни нерабочими. Предполагается, что в столице РФ будут закрыты ТЦ, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан.
Всего по состоянию на 20 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросла до 8 094 825 человек в 85 регионах, 226 353 человека умерло, 7 065 712 пациентов выздоровели.
Напомним, что в Украине 19 октября сообщили о 538 смертях от COVID-19, что является максимальным количеством за все два года пандемии в стране.