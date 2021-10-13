В России зафиксировали очередной рекорд смертей от коронавируса: за сутки умерло почти тысячу человек

В России зафиксировали очередной рекорд смертей от коронавируса: за сутки умерло почти тысячу человек

Всего жертвами COVID-19 уже стали более 219 тысяч россиян.

В России снова зафиксировали очередной рекорд смертей от коронавируса. Так, за последние сутки там умерло 984 человека. Это максимальное значение с начала пандемии.

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Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что также за последние сутки в России выявили 28 717 новых инфицированных. Больше всего новых больных зафиксировали в Москве — 4 410, Санкт-Петербурге — 2 470 и Московской области — 1 898.

Всего по состоянию на 13 октября 2021 года в РФ количество инфицированных COVID-19 выросло до 7 861 681 человека в 85 регионах, 219 329 людей умерло, 6 916 086 пациентов выздоровели.

Напомним, что в Украине за последние сутки от коронавируса умер 471 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в стране с апреля.

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